Порошенко позвонил Макрону накануне его встречи с Путиным

Президенты Украины и Французской Республики Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в «нормандском формате» и скоординировали позиции накануне саммита «Большой Семерки».

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран.

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Порошенко поздравил собеседника с избранием президентом Франции и выразил уверенность, что с его победой Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, отметили в пресс-службе, накануне запланированной встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. В частности, президент Украины привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками. «Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в «нормандском формате», - говорится в сообщении.

Также, проинформировали в пресс-службе, собеседники скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран «Большой семерки» в Италии. Порошенко пригласил Макрона осуществить визит в Украину в удобное время.

Напомним, как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин 29 мая по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит с визитом Париж, в ходе которого стороны обсудят урегулирование кризиса в Украине.