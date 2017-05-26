Журналисты показали роскошный особняк Фирташа в Вене (фото, видео)

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ живет в Вене в роскошном особняке недалеко от центра города.

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Дом олигарха охраняют более десяти бодигардов. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", которые посетили Австрию и сняли, кто из украинских политиков прилетел поздравлять олигарха с днем рождения.

Журналистам удалось найти фото интерьера дома на сайте дизайнерского агентства. Согласно выписке из австрийского реестра недвижимости, особняк зарегистрирован на компанию S-Quad Handels - und Beteiligungs GmbH.

2 мая народные депутаты от "Оппоблока" летали в Вену на празднование дня рождения Дмитрия Фирташа. Среди гостей олигарха были Сергей Левочкин, Михаил Папиев и Иван Мирный.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля земельный суд Вены по уголовным делам отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.