Кремль уже не будет ставить на одного кандидата в президенты Украины?

Руководство Российской Федерации не будет поддерживать ни одного из кандидатов на будущих президентских выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель генерального директора, директор международных программ Центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

“Сегодня мы видим, что Российская Федерация сделала выводы из своих предыдущих ошибок и не ставит, и не будет ставить на президентских выборах конкретно на какого-то кандидата”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.