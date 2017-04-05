Россия после вторжения в Крым установила там тоталитарный террористический режим - Джемилев

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявляет, что после вторжения российских войск в Крым в 2014 году на полуострове был установлен тоталитарный террористический режим.

Об этом Джемилев написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «с удовольствием принял приглашение для участия в конференции, посвященной вопросам конфликтов и насилия в мире, которая в эти дни проходит в Братиславе (Словацкая республика)».

«Для нас эти вопросы важны особенно после драматических событий, которые произошли в марте 2014 года, - то есть вторжения российских войск на нашу землю и установления в Крыму снова тоталитарного террористического режима», - убежден Джемилев.

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Лидер крымскотатарского народа считает важным, чтобы как можно больше людей знали о реальной ситуации в оккупированном Крыму и о борьбе коренного народа Крыма за освобождение от оккупации.

Как сообщалось, РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконными.