В Нашей Украине считают, что Мороз сдал интересы Украины

Представители блока “Наша Украина” называют предательством национальных интересов намерения председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА синхронизировать с Россией вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

В частности, как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что, готовясь к вступлению в ВТО, Украина должна согласовать содержание соответствующих протоколов с теми странами, с которыми она эти протоколы еще не подписала. По словам депутата, поскольку Россия не является членом ВТО, то никакого отношения к нашему процессу вступления она не имеет, и никаких документов с Россией Украина согласовывать не должна.

“Если этот вопрос переносится в плоскость синхронизации действий Украины с Российской Федерацией, это будет означать существенное торможение или даже сделает невозможным вступление Украины в ВТО, - считает В.КИРИЛЕНКО.

“На встрече в Москве председатель Верховной Рады решил синхронизировать с Россией шаги Украины относительно вступления в ВТО – это означает, что в этом году парламент не сможет принять законы, необходимые для вступления. Такая позиция является прямым нарушением Универсала национального единства и еще больше осложнит консолидированную деятельность всех политических сил в парламенте”, – заявил В.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь народный депутат Вячеслав КОВАЛЬ отметил, что “все попытки отложить вступление во Всемирную торговую организацию или привязать его к действиям какой-то другой страны является сдачей национальных интересов Украины”.

“Александр МОРОЗ позволяет себе вести такие разговоры, поскольку находится в антикризисной коалиции, – сказал народный депутат, - а их идеология всем хорошо известна: это спекулирование на отношениях между Украиной и Россией, надуманном языковом вопросе и федерализации государства”.

Как сообщалось, в Москве А.МОРОЗ и председатель Госдумы России Борис ГРЫЗЛОВ обсудили вопросы вступления в ВТО, в частности необходимость согласования общих подходов Украины и России относительно вступления в эту международную организацию.

А.МОРОЗ отметил, что проблемы координации переговорного процесса относительно вступления России и Украины в ВТО будут обсуждаться на очередном заседании межпарламентской комиссии, которое состоится в ноябре. Председатель ВР пообещал, что при вступлении в ВТО Украина будет использовать опыт российских экспертов.