Директор НАБУ рассказал, что нужно для возврата украденных топ-чиновниками активов

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что реальное доказательство вины и осуждение топ-чиновников позволит вернуть украденные ими активы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращении украденных активов?".

"С тактической точки зрения, нужны решения судов не об аресте какого-то чиновника, а решения судов о его осуждении. И если будет подтверждена его вина и его реальное осуждение, то (произойдет) его возврат коррупционных активов в бюджет", - сказал Сытник.

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По его убеждению, "если будет два, три, четыре таких приговора, то оно пойдет, в принципе, в геометрической прогрессии".

"Что касается стратегической, то нужно не только задерживать этих причастных к коррупционным схемам чиновников, а нужно разрушать эти схемы", - подчеркнул директор НАБУ.

Также он выразил надежду, что сейчас правительство воспользуется ситуацией и будет ликвидировать коррупционные схемы административными мерами. В таком случае, подчеркнул Сытник, это станет точкой невозврата в антикоррупционной реформе.