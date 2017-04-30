2 года работы НАБУ: бюро расследует преступления, ущерб от которых достигает 85 миллиардов гривень

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует коррупционные преступления, ущерб от которых достигает 85 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своей странице в Facebook.

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«Недавно НАБУ исполнилось 2 года. В работе детективов – сотни производств, многие из которых стали резонансными. Ущерб от преступлений, которые расследует НАБУ, достигает 85 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 60 дел по наработкам детективов НАБУ уже рассматриваются в суде.

НАБУ была создана 16 апреля 2015 года. Предельная численность персонала бюро составляет 700 человек, которые расследуют возможные коррупционные преступления в высших эшелонах власти. Первые расследования НАБУ начало в декабре 2015 года.

28 апреля 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро намерено вплотную бороться с проявлениями коррупции в одной из самых коррупционных отраслей - медицине.