Ющенко обеспокоен намерениями Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен намерениями отдельных политических сил отменить назначенные на 15 марта выборы в Тернопольский областной совет.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, В.ЮЩЕНКО обратился с письмом в адрес Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА по поводу инициативы отдельных политических сил отменить выборы в Тернопольский облсовет, подчеркнув, что паралич местного совета «больно бьет по благосостоянию каждого жителя соответствующей территории, оборачиваясь проблемами с выплатами зарплат врачам, учителям и другим категориям граждан».

Как подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ, глава государства обеспокоен намерениями отмены выборов в Тернопольской области, поскольку «импульсные действия парламента, направленные на противоправное ограничение конституционных избирательных прав граждан, не будет способствовать стабильности в стране и вызовут справедливое возмущение в обществе».

А.КИСЛИНСКИЙ напомнил, что 18 декабря 2008 года Верховная Рада 391 голосом приняла решение о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, базируясь на заключении профильного Комитета ВР о наличии многочисленных и систематических нарушений Конституции и законов Украины при принятии облсоветом решений, игнорировании требований компетентных органов, нарушении его должностными лицами требований законодательства.

«Хотя парламентская фракция БЮТ в полном составе голосовала за назначение тернопольских выборов, уже через месяц руководители БЮТ радикально изменили свою позицию и выступили против. Мол, во время кризиса (о котором БЮТовцы, оказывается, не знали 18 декабря?!) нужно экономить бюджетные средства. Интересно, что речь не идет об отмене других уже назначенных 115 внеочередных местных выборов. Кроме того, почти все средства на тернопольские выборы правительством уже выделены, а часть – выплачены в качестве зарплаты почти 2,5 тысячам людей, которые работают в избирательных комиссиях области», – обратил внимание А.КИСЛИНСКИЙ.

«В действительности политическая сила ТИМОШЕНКО пытается избежать розгромного поражения на выборах в Тернопольский облсовет. Ведь результаты соцопросов свидетельствуют о резком падении доверия тернопольчан к ТИМОШЕНКО после ее сближения с Кремлем. Второе подряд - после майских выборов в городе Киеве - поражение БЮТ на местных выборах серьезно навредит президентской избирательной кампании, которую уже начала ТИМОШЕНКО. Поэтому позиция простая: если БЮТ не может выиграть выборы, он их отменяет», - заявил заместитель главы Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ отмечает, что, несмотря на все попытки отменить неудобные для премьера и ее политической силы выборы, позиция Президента Украины является категорической: никто не может отнять право у граждан Украины избирать местные и национальные власти.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде лидеры фракций НУ-НС и БЮТ Николай МАРТЫНЕНКО и Иван КИРИЛЕНКО зарегистрировали проект постановления «О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета».

Фракция БЮТ настаивала на безотлагательном рассмотрении вопроса об отмене этих выборов.

Эксперты считают, что такое предложение является попыткой БЮТ избежать локального поражения на этих выборах.