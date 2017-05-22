В НАБУ подготовили представление о снятии депутатской неприкосновенности только с нардепа Дейдея

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины подготовлено представление в парламент о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата (фракция "Народный фронт" Евгения Дейдея.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

В связи с запросами СМИ относительно представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с трех народных депутатов, в отношении которых НАБУ осуществляет расследование, в ведомстве сообщили: «Детективы НАБУ осуществляют расследование в уголовных процессах в отношении двух из трех упомянутых в сообщении народных депутатов, — Евгения Дейдея и Андрея Лозового. Эти производства начаты по результатам анализа е-деклараций указанных лиц, а также обращений общественных организаций»

«Однако лишь в отношении одного из этих двух парламентариев, а именно Евгения Дейдея, проект подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду подготовлен детективами НАБУ по материалам проведенного досудебного расследования», - говорится в сообщении.

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В НАБУ сообщили, что действия Дейдея квалифицированы по ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»).

«Относительно остальных подозрений, то в их подготовке детективы участия не принимали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности», - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, согласно ст. 481 Уголовного процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении народному депутату осуществляет генеральный прокурор. Привлечение к уголовной ответственности парламентариев при наличии достаточных доказательств для подозрения происходит после получения на это соответствующего согласия парламента. Необходимое для этого представления вносит генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 19 мая генпрокурор Луценко сообщил, что подготовлено представление в парламент о снятии неприкосновенности с депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (группа "Возрождение").

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ к Верховной Раде Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины)", - написал он в Facebook.