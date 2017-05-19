ГПУ попросит Раду лишить неприкосновенности депутатов Лозового, Дейдея и Бобова

Подготовлено представление в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта") и Геннадия Бобова (группа "Видродження"). Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

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"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины)".