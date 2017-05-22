Трамп хочет заменить безвозмездную военную помощь для Украины на кредиты - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен внести бюджетные предложения, чтобы вместо безвозмездной военной помощи предоставлять кредиты ряду стран, в том числе Украине. Об этом сообщает сайт MarketWatch.

Издание пишет, что тем странам - союзникам США, которых может коснуться предложение Белого дома, будут предлагаться не гранты, а кредиты, которые страны должны будут потратить на соответствующие закупки в военной области в США.

Предложения Белого дома планируется представить во вторник, 23 мая. После чего их только начнут обсуждать в Конгрессе.

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Речь идет о средствах, которые распределяются Государственным департаментом страны.

Кроме Украины, это могут быть такие страны, как Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Сохранить гранты Трамп предлагает Израилю, который является крупнейшим получателем военной помощи США, Египта и Иордании.

Как сообщал УНИАН ранее, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента среди американцев опустился до самых низких значений с дня инаугурации.