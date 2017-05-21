"Нормандский формат" будет активизирован в ближайшее время – Порошенко
Порошенко подчеркнул, что в случае если Минские договоренности не будут выполняться Россией, то с высокой вероятностью санкции ЕС против РФ будут продлены.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Донбассе будет активизирован в ближайшее время. Об этом говорится в видеозаписи, размещенной на странице президента в Facebook.
«Мир должен быть принесен на украинскую землю, оккупация должна быть завершена, и мы имеем твердую и последовательную поддержку Германии в этом вопросе», - заявил Порошенко.
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«Кроме того, мы договорились, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза будут продлены. Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семерки", где на Сицилии вопрос Украины будет стоять высоко на повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече «Большой двадцатки», - добавил глава государства.
«Достигнуты договоренности об активной координации, в том числе и с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мы уверены в том, что как нет альтернативы минскому процессу, так и «нормандский формат» будет активно задействован в ближайшее время», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в резиденции федерального правительства Германии – замка Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) продолжались более 2,5 часа.
Порошенко сегодня, 20 мая находится с однодневным рабочим визитом в Германии.