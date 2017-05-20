Германия готова активизировать работу "норманского формата" - Цеголко

Германия готова активизировать работу «норманского формата» и выступает за усиление поддержки странами «Большой семерки» украинских реформ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook по итогам переговоров лидеров Украины и Германии.

"Это уже одиннадцатый визит президента в Германию за последние три года. Впервые встреча с канцлером состоялась в её загородной правительственной резиденции - замке Месеберг", - отметил он.

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По словам пресс-секретаря, плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере.

"Германия готова активизировать работу «нормандского формата» и выступает за более активное вовлечение стран G7 в поддержку украинских реформ", - подчеркнул Цеголко.

Как сообщал УНИАН, в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились более 2,5 часов.

Напомним, Порошенко сегодня, 20 мая находится с однодневным рабочим визитом в Германии.