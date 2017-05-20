Как Меркель встречала Порошенко в старинном замке Месеберг (фоторепортаж)

В Германии проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Как передает корреспондент УНИАН, переговоры проходят в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).

Напомним, Порошенко сегодня, 20 мая, прибыл с однодневным рабочим визитом в Германию для встречи с Меркель.

По результатам переговоров состоится встреча президента Украины и канцлера Германии с представителями украинских и немецких СМИ.

Глава Украинского государства также посетит Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь Заксенхаузен», который расположен в городе Ораниенбург, и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.