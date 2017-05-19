НАБУ опровергает информацию ГПУ о задержании своего сотрудника

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию пресс-секретаря генерального прокурора Юрия Луценко о задержании своего сотрудника. Об этом говорится в сообщении антикоррупционного ведомства в Twitter.

"Национальное антикоррупционное бюро опровергает информацию, распространенную пресс-секретарем Генерального прокурора Ларисой Сарган о якобы задержании сотрудника НАБУ в Сумской области по факту вымогательства неправомерной выгоды", - отмечают в Бюро.

"Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан. Информация, распространенная пресс-секретарем господина Луценко, неправдивая. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления", - заявили в НАБУ.

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Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что "в Сумской области сотрудник НАБУ вместе со своим сообщником требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов 300 тысяч долларов США за прекращение в отношении нее уголовного преследования и закрытие уголовного производства".

По ее словам, "в дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды".

"При получении этой суммы – 150 тысяч долларов – сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумской области и СБУ", - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допускал возникновение "недоразумений" с Генеральной прокуратурой, но, по его словам, Бюро не будет останавливаться в выявлении коррупционеров в рядах прокуратуры.

12 августа в Киеве произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что следователи Генпрокуратуры обнаружили стационарный пост наблюдения по адресу ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры.

Сотрудники ГПУ пытались проникнуть в эту конспиративную квартиру, после чего прибыл спецназ НАБУ. Сотрудники Генпрокуратуры задержали двоих технических работников НАБУ, которые осуществляли негласные следственные действия, и доставили в помещение ГПУ, где продержали 11 часов.

15 августа директор НАБУ подчеркнул, что сотрудники Генпрокуратуры незаконно удерживали сотрудников Бюро и применяли к ним силу.

18 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по предложению директора НАБУ Артема Сытника передает расследование всех производств, возбужденных Бюро и ГПУ в результате конфликта, в Службу безопасности Украины. Сытник заявлял, что надеется на быстрое и прозрачное расследование конфликта между работниками НАБУ и Генпрокуратуры.