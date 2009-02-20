Литвин говорил с Ющенко о Черновецком: абсурд надо прекратить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня в интервью журналистам в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Он отметил, что «ту вакханалию, которая происходит в городе Киеве, надо прекратить».

В.ЛИТВИН добавил: «Уже не выдержали даже председатели районных государственных администраций, и семь из 10-ти обратились с соответствующим письмом к Президенту Украины, премьер-министру Украины и председателю Верховной Рады».

По словам В.ЛИТВИНА, если на митинги в защиту мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «будут подвозить» людей, то «город будет парализован». Он добавил: «Я думаю, что мы так скоро упадем все в бездну».

Председатель ВР отметил, что «абсурд надо прекратить». Он назвал странной ситуацию, когда «бюджет района составляет 360 млн. грн., а личный фонд председателя города составляет 380 млн. грн.».