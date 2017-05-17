Рада сегодня рассмотрит ряд международных соглашений и вопросы защиты прав ребенка

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопросы ратификации ряда международных соглашений и защиты прав ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве.

Читайте такжеВ Европарламенте сегодня подпишут безвиз для Украины

Среди вопросов, касающихся защиты прав ребенка, - обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщал УНИАН, вчера ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко и запретила "георгиевскую" ленту в Украине.