Рада сегодня рассмотрит ряд международных соглашений и вопросы защиты прав ребенка
10:13, 17 мая 2017Политика
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Среди вопросов, касающихся защиты прав ребенка, - обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и защита жилищных прав детей-сирот.
В частности, планируется рассмотреть соглашение между правительствами Украины и Хорватии / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопросы ратификации ряда международных соглашений и защиты прав ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве.
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Среди вопросов, касающихся защиты прав ребенка, - обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Как сообщал УНИАН, вчера ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко и запретила "георгиевскую" ленту в Украине.
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