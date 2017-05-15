Грицак: Экс-сотрудник СБУ не выполнял никаких заданий возле дома Шеремета

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что бывший сотрудник спецслужбы Игорь Устименко не выполнял никаких заданий вблизи дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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«Его (Устименко - УНИАН) судьбу мы не изучали, не было никаких оснований, пока не появилось это видео, этот фильм. Я говорю искренне. По тем данным, статья по которой он был уволен, – это по состоянию здоровья, как мне доложил наш кадровик», - отметил он.

«Отвечаю своей головой – он к СБУ не имел никакого отношения с 2014 года», - добавил Грицак.

Отвечая на вопрос, мог ли Устименко выполнять задание под прикрытием возле дома Шеремета, председатель СБУ сказал: «Нет, он не работал в интересах Службы безопасности».

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что по делу об убийстве журналиста Шеремета на 15 мая на допрос вызван экс-сотрудника СБУ Устименко.

10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

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Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.