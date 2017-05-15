Кабмин запустил виртуальный 3D-тур по залу заседания министров

Кабинет Министров запустил виртуальный 3D-тур по залу заседаний и Музею истории правительств Украины через Facebook. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

"Теперь можно посетить Кабинет Министров и Музей истории правительств Украины, не отходя от своего компьютера или с помощью мобильного устройства... Приглашаю посетить Кабинет Министров в режиме 3D-тура", - написал он.

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Отмечается, что пользователи могут выбрать любую точку обзора - посмотреть на зал с рабочего места премьер-министра, рассмотреть место работы министров и сотрудников секретариата. С помощью 3D-тура также можно прогуляться по Музею истории правительств Украины, рассмотреть фотографии и даже прочитать некоторые подписи.