Черномырдин - Украине: напугали бабу туфлями с высоким каблуком

Виктор Черномырдин прокомментировал возможность своего выдворения с Украины.

"Напугали бабу туфлями с высоким каблуком", - заявил российский посол и пояснил: "Меня это не волнует, я не в том ранге, чтобы меня пугать".

Как говорит сам Черномырдин, претензии, которые предъявил ему украинский МИД, сводятся к высказываниям по газовой тематике и просмотру российского документального фильма о войне в Южной Осетии. Посол не считает, что его действия и высказывания каким-либо образом могли нанести вред украинскому государству.

Эхо Москвы