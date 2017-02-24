В Киеве разгорается судейско-полицейский скандал из-за судьи, которая перекрыла улицу своим автомобилем (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента патрульной службы МВД Евгений Жуков, известный как Позывной Маршал.

Так, по его словам, автомобиль судьи стоял посреди узкой улицы, чем заблокировал движение в обе стороны. Экипаж полиции, проезжавший по этому участку дороги, стал, как и все остальные участники движения.

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"По началу, "Святую Викторию" просили перепарковать автомобиль. И не только сотрудники, но и водители других автомобилей. Но, не смотря на это, в тот же час, включился режим "дурачок" – я не я, машина не моя, я не водитель, я "пашол", муж приедет и т.д. Все это сопровождалось звонками в Генеральную прокуратуру. Собственно, оттуда и начались звонки в Управление патрульной полиции: "Че там да как!?", - рассказывает в сообщении Жуков.

В итоге, как отметил начальник департамента патрульной службы МВД, после неоднократных повторений просьбы показать какие-либо документы, судья была задержана.

Вскоре, по сведениям Жукова, "приехал бухой "друг" и далеко от него не отставшая подруга (наверное, тоже судья)".

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"Ну, там на видео есть: "Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать". Вот так вот думает высшая каста судей о патрульном полицейском… Ну, в общем, как всегда, виноват простой патрульный, которого, как говорят, с колхоза понабирали. Да, мы с колхоза, но хотим жить и работать честно", - пишет он.

Жуков также подчеркнул, что сотрудники полиции понесут наказание за то, что не оформили материалы по задержанию до конца. Однако, "к глубокому сожалению, они могут понести уголовную ответственность за превышение".

"Я даже боюсь представить, что судить их будет эта шикарная дама, которая так смачно курит сигаретку (на видео). Тяжело, но я не собираюсь пускать ребят под пресс. Очень хотелось бы, чтобы эта информация дошла до Президента. С такими «законопослушными» судьями, мы многого достигнем! А ведь нужно было всего лишь перепарковать автомобиль и показать хоть какие-то документы. Выполнить законные требования сотрудника патрульной полиции", - резюмировал начальник департамента патрульной службы МВД.

Стоит отметить, что он также опубликовал скриншоты "откровенного вранья" официальных судейских страниц, "дабы не было противоречий", Жуков также опубликовал видео (основных моментов) с места правонарушения.

В свою очередь, судья Кицюк на своей странице в Facebook, задала вопрос, вероятнее всего адресованный Жукову:"Где полная запись с регистратора, без нарезки???"