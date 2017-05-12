Скончался экс-депутат Украины Задорожный

12 мая скончался профессор Национального университета Тараса Шевченко Александр Задорожный, бывший народный депутат Украины и советник Тимошенко.

"Александр Задорожный умер... Нет слов. Нет..", - сообщил исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда на своей странице в Facebook, не указывая причин смерти.

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Бывший депутат Василий Горбаль также подтвердил информацию о смерти Задорожного: "Выпускникам КИМО: не стало светлого и доброго человека Александра Задорожнего((".

Задорожный дважды избирался народным депутатом Украины. В июле 2007 года Ющенко уволил Задорожнего из Высшего совета юстиции с формулировкой "за нарушение присяги". В феврале 2008 года был назначен советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля кс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, экс-глава пророссийской партии "Союз" Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.