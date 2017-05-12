Трамп встретился с Лавровым по просьбе Путина

Президент США Дональд Трамп встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым по просьбе президента президента РФ Владимира Путина.

"Дружественный визит" в Белом доме состоялся по просьбе Путина, которую он озвучил во время телефонного разговора с американским президентом, передает Politico.

"Он (Трамп - Ред.) решил принять его (Лаврова - Ред.), потому что Путин попросил его", - сказал пресс-секретарь Белого дома.

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"Путин конкретно просил об этом во время последнего телефонного разговора", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Белом Доме не ожидали, что российское правительство может позволить своему государственному агентству опубликовать фотографии со встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, которая 10 мая состоялась в Овальном кабинете.