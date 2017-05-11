В Белом доме недовольны из-за публикации российской стороной фотографий встречи Трампа и Лаврова (видео)

В Белом Доме не ожидали, что российское правительство может позволить своему государственному агентству опубликовать фотографии встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, которая 10 мая состоялась в Овальном кабинете.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Фотографии со встречи, сделанные российским фотографом, были опубликованы российским агентством ТАСС, а также в социальных сетях.

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Телеканал отметил, что встреча происходила на следующий день после увольнения главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми из-за возможного сговора представителей избирательного штаба Трампа с представителями российского правительства во время избирательной кампании в США в 2016 году.

Белый дом не публиковал фотографии встречи, хотя официальный фотограф Белого дома тоже присутствовал в Овальном кабинете.

Отмечается, что Государственный департамент опубликовал фотографии встречи секретаря Рекса Тиллерсона с Лавровым, которая была открыта для прессы.

"Они обманули нас", - сказал чиновник Белого дома.

"В этом заключается проблема с русскими – они обманывают", - добавил он.

Как известно, встреча Трампа и Лаврова не предусматривала присутствие прессы.