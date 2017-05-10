Постпред Украины раскритиковал Россию на Совбезе ООН, представитель РФ огрызнулся
На постсоветском пространстве ни один из конфликтов урегулирован не был, заявил украинский дипломат.
Выступая на заседании Совета Безопасности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия окружила соседние с ней постсоветские страны "поясом нестабильности" с тем, чтобы держать их в орбите Москвы.
Посол считает, что ООН и ЕС не должны уклоняться от активного участия в урегулировании европейских конфликтов, передает Центр новостей ООН.
"Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру", - сказал Ельченко на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с Европейским союзом.
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"Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования", - добавил украинский посол.
По его словам, на территории бывшего Советского Союза ситуация иная: с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ". "Россия успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС",- отметил Ельченко.
Вместе с тем посол заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить. Он призвал ЕС и ООН проявить более активный подход к их урегулированию.
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения. Он полагает, что подключение "других игроков", в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".