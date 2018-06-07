Украина против России в Гааге: важность превентивных решений

Слушание дела о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в жалобе Украины против России Международный суд ООН начал 6 марта.

Аргументируя свою позицию Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, так как вооружает боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе, и, в результате, эти банды продолжают совершать террористические акты на украинских территориях. В частности, российские марионетки уничтожили самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, проводили обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожили гражданский пассажирский автобус неподалеку от Волновахи и т.д.

Вторая тема, которую Украина вынесла на рассмотрение Международного суда ООН – нарушение Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Утверждать это позволяют события в Крыму, где, с момента проведения незаконного «референдума», Кремль делает все для уничтожения этнических украинцев и крымских татар. В частности, речь идет о запрете деятельности Меджлиса, безосновательных обысках и задержаниях проукраинских граждан, их исчезновениях и убийствах, а также попытках закрыть независимые СМИ, прекратить вещание украинских медиа и ограничить преподавание украинского и крымскотатарского языка в школах полуострова.

В первый же день слушаний Украина попросила Международный суд ООН ввести против России временные меры, чтобы, пока суд будет рассматривать дело по существу, на контролируемых марионетками Кремля украинских территориях нарушение прав человека было остановлено. В просьбе речь шла об обязательстве России обеспечить контроль на границе, прекратить поставки оружия в Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

«Пять недель назад мы покидали Гаагу с ощущением того, что сделали все необходимое, чтобы обосновать Международному суду ООН необходимость применения временных мер. Но сегодня, ожидая в Гааге объявления решения, я волнуюсь, поскольку ожидания справедливости часто превышают возможности применения норм международного права», - написала на своей странице в Facebook перед началом открытых слушаний официальный представитель Украины на слушаниях в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Лана Зеркаль.

К сожалению, опасения эти были небезосновательны. Во-первых, потому, что временные меры, которые принимает суд ООН, могут отличаться от тех, которые просила применить против России Украина. Главное, по мнению Суда, чтобы эти временные меры обеспечивали права, которые формируют предмет рассмотрения в деле. Во-вторых, потому, что временные ограничения могут применяться как к России, так и к Украине. К примеру, в части о необходимости привлечь к ответственности РФ за поддержку терроризма, Международный суд ООН имеет право напомнить о недопустимости поддержки терроризма и Украине.

В результате этого не произошло, хотя Киев не получил желаемого в полном объеме. Дело в том, что, по результатам сегодняшних открытых слушаний, суд ООН отказал во временных мерах против РФ по Конвенции о запрете финансирования терроризма. При этом, председатель суда Ронни Абрахам отметил, что это нисколько не должно помешать и России, и Украине, выполнять Минские соглашения от 12 февраля 2015 года. «Суд ожидает, что обе стороны путем индивидуальных и совместных усилий будут работать для полного выполнения «Пакета мер» для того, чтоб достичь мирного решения конфликта в восточных регионах Украины», - отметил он.

Но, помимо этого, по словам председателя суда, Украина должна, во-первых, доказать, умышленность действий России в «Л/ДНР», во-вторых, доказать, что запрошенные временные ограничения должны остановить причинение непоправимого ущерба.

«Суд ООН призвал РФ выполнять Минские соглашения. И теперь, в следующих заседаниях суда, украинская сторона предоставит всю информацию о ежедневном нарушении режима тишины, о поставках оружия и техники (и это не удастся списать на гумконвои, как бы Кремль ни пытался), о незаконно удерживаемых заложниках, об убитых и замученных, обо всех моторолах и гиви с российскими паспортами, которые терроризировали и терроризируют украинский Донбасс», - прокомментировала ситуацию представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина будет предоставлять дополнительные доказательства в течение слушаний: «В том числе и в первую очередь относительно нарушения Минских соглашений».

Сегодняшнее же решение суда было «промежуточным», и важно в нем то, что Украине «удалось убедить суд поддержать украинскую позицию, что события на Донбассе подпадают под Конвенцию о запрещении финансирования терроризма».

В свою очередь, Лана Зеркаль отметила, что даже такое решение суда ООН – уже победа, поскольку «все боялись, что не будет юрисдикции prima facie – предварительной юрисдикции, особенно по Конвенции о финансировании терроризма, но суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений».

«У нас достаточно доказательств, но, когда мы готовили запрос относительно временных мер, мы исходили из того, что надо доказать предварительную юрисдикцию и предоставить доказательства нарушения конвенций. Суд признал, что этого им недостаточно для принятия решения», - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас Украина сосредоточится на доказательстве вины россиян, в частности, в катастрофе малайзийского «Боинга» (рейс МН17) летом 2014 года над оккупированной частью Донецкой области. «Поэтому сейчас мы будем фокусироваться на доказательстве вины и доказательстве намерений относительно, например, самолета МН17. И, если посмотреть на комментарии, отдельные мнения, написанные судьями, там также указано, что есть несогласие с позицией большинства судей, например, по «Боингу», - пояснила Зеркаль.

Что касается нарушения РФ другой Конвенции (о защите национальных меньшинств), Международный суд ООН принял решение, удовлетворяющее запрос Украины. И это, действительно, победа. «Международный суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал Российскую Федерацию принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - заявила Зеркаль.

Относительно ситуации в Крыму она отметила, что, согласно решению Суда ООН, РФ должна «воздержаться от сохранения или наложения новых ограничений на возможности крымскотатарского сообщества сохранять свои представительские институты, включая Меджлис крымскотатарского народа», а также должна «обеспечить доступность образования на украинском языке».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что сегодняшнее решение Международного суда ООН о введении предупредительных мер в отношении России приведет к привлечению к ответственности высших российских должностных лиц за агрессию против Украины и аннексию Крыма. «Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений», - отметил он.

По словам научного сотрудника Национальной академии прокуратуры, советника ЮФ «єПраво» Виталия Власюка, 50 на 50 – такое решение Международного суда ООН абсолютно нормально и, в целом, успешно. «Нас утроило бы даже решение в одну десятую, поскольку это все равно лучше, чем ничего. А Россию такое решение не устраивает: для нее даже одна десятая – уже хуже, чем ничего… Ей повезло, что мы пока не продвинулись по терроризму, но в части Крыма мы однозначно забили им гол. Мяч теперь на их половине поля, с одним важным нюансом: нам они гол забить не могут», - подчеркнул он.

Вместе с тем, он не верит, что Россия будет выполнять решение об ограничительных мерах так, как следует. «Возможно, вообще не выполнят, возможно, создадут иллюзию, будто что-то делают. В части Меджлиса, думаю, скажут, что его запрет является решением национальных судов и не может быть пересмотрена даже Международным судом ООН. Иначе, мол, это нарушение Конституции РФ. Подобный «финт» они уже попрактиковали с решениями ЕСПЧ», - напомнил он.

Как бы там ни было, сегодняшнее решение Международного суда ООН – победа для Украины. Главным образом, потому, что теперь России придется спешно менять позицию с «мы ничего такого не делаем» на «мы не будем выполнять приказ Суда ООН, потому что…».

УНИАН