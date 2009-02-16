Яценюк отказался возглавить Нацбанк, потому что замахнулся на всю страну

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК отказался стать председателем Национального банка Украины.

Об этом идет речь в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН пресс-службой Инициативы А.ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен».

В частности, в сообщении отмечается, что во время интервью в программе «Факты с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV А.ЯЦЕНЮК заявил: «Человек, который занимается политикой, не должен заниматься денежно-кредитной системой. Здесь нужно выбирать».

Он подтвердил, что Секретариат Президента предлагал ему занять должность председателя НБУ, однако лидер «Фронта перемен» считает, что такие предложения являются ничем иным, как попытками политических сил убрать с дороги конкурента.

«Им нужно смоделировать ситуацию, чтобы куда-то отправить ЯЦЕНЮКА – на должность министра, на должность главы Нацбанка, куда угодно, только чтобы он не торчал на дороге. Так было все хорошо, и тут что-то появилось. Более того, не только появилось, а что-то предлагает, начинает выдвигать свои идеи, получает определенную поддержку от людей. Это нужно быстро убрать», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что не реагирует «на такие с первого взгляда яркие предложения», и сказал, что уже столкнулся «с ужасной пиаровской работой, которую выполняют политические штабы, чтобы убрать с дороги конкурента». «Для этого применяются разные технологии: и кнут, и пряник. Я не реагирую ни на первое, ни на второе», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что для нового председателя Нацбанка важен контакт с правительством и отсутствие политических амбиций. Он добавил, что если бы принял предложение, то «обострение ТИМОШЕНКО с ЯЦЕНЮКОМ было бы невероятное. Потому что на это наложилась бы политическая составляющая».

Относительно политических амбиций А.ЯЦЕНЮК заявил: «У меня есть политическая амбиция – изменить не Национальный банк, а всю страну».