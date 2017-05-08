Тиллерсон 10 мая обсудит с Лавровым ситуации в Украине и Сирии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить ситуации в Украине, Сирии и двусторонние вопросы. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Стороны обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации Минских соглашений», - отмечается в сообщении.

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Также госсекретарь намерен обсудить с Лавровым усилия по деэскалации насилия в Сирии, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и подготовить почву для политического урегулирования конфликта.

Как сообщал УНИАН, Лавров посетит Вашингтон одновременно с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Визит Лаврова в США запланирован на 9-11 мая. Визит Климкина – на 8-10 мая.

3 мая Тиллерсон допустил, что взаимодействие США и РФ по урегулированию ситуации в Украине возможно в случае восстановления определенного уровня доверия между странами.