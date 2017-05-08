Лавров посетит Вашингтон одновременно с Климкиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вашингтон одновременно с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Как сообщает Департамент информации МИД России, согласно достигнутой договоренности, 9-11 мая Лавров посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки.

Читайте такжеРоссия препятствует прекращению боев на Донбассе - временно поверенная в делах США в ОБСЕ

«На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, во время которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8-10 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Вашингтон для участия в заседании Базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Климкин обсудит с участниками мероприятия современную ситуацию, что касается безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом.

В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими чиновниками с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.