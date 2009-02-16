У Кличко настаивают: сессию Киевсовета нужно проводить немедленно

Сессию Киевсовета по обсуждению бюджета-2009 нужно проводить немедленно. Так считает один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Представители администрации Черновецкого сделали все возможное для срыва серьезного профессионального обсуждения проекта бюджета-2009. События последнего пленарного заседания доказали: столичный бюджет и Программа социально-экономического развития нереальны; основную нагрузку «экономисты» Черновецкого возлагают на киевлян, малого и среднего бизнеса. К конструктивному диалогу с представителями киевских предпринимателей власти оказались неготовы. Действия же оппозиции были направлены на защиту столичного малого и среднего бизнеса», - отметил депутат.

По мнению Андриевского, интенсивную работу по составлению реального бюджета, его обсуждению и принятию откладывать на 26 февраля нельзя.

«Считаю, что пленарное заседание Киевсовета по обсуждению бюджета-2009 нужно проводить уже завтра. Мы будем требовать реальных цифр, базирующихся на реальных экономических показателях. Каждый день задержки только усугубляет кризисную ситуацию», - подчеркнул политик.