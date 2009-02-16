Подробности о полетах Балоги в Швейцарию

Член "Народной самообороны" Геннадий Москаль заявляет о том, что глава секретариата президента Виктор Балога вместе с семьей летал накануне Нового года в Швейцарию.

Такую информацию депутат приводит в рамках собственного расследования инцидента на Швейцарском горнолыжном курорте "Гштаад" в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

По данным Москаля, 27 декабря 2008 года из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет LJ-60 регистрационный № 29-LJ, принадлежащий Балоге, на борту этого самолета находились два пилота – граждане США Дмитрий Гаврилюк и Джина Гоулоуватеки.

Среди пассажиров самолета были Виктор Пукшин, Наталья Данилова, Елена Демченко, Руслан Демченко и Виктор Балога.

В тот же день самолет приземлился в аэропорту Ужгорода и в него сели дополнительные пассажиры: Оксана, София и Павел Балоги. После этого самолет вылетел в аэропорт "Самедан" (Швейцария) кантон Женевы.

По информации Москаля, в аэропорте пассажиров лично встречал посол Украины в Швейцарии Игорь Дир, 4 автомобиля от посольства.

После инцидента на горнолыжном курорте "Гштаад" 30 декабря 2008 года, сообщает депутат, чартерным авиарейсом под номером HBVOV-"Берн-Ужгород" ранее указанные пассажиры, кроме двух пилотов – граждан США, прибыли в аэропорт Ужгорода.

В тот же день самолет вернулся в аэропорт в городе Берн.

По данным Москаля, 31 декабря 2008 года авиарейсом №29LJ самолет по маршруту Ужгород-Женева под управлением пилота Дмитрия Гаврилюка и Джины Гоулоуватеки со всей семьей Балоги вылетел в Швейцарский аэропорт "Самедан".

"Возникает вопрос, кто еще в Украине из высокопоставленных чиновников имеет пилотов-граждан США, неужели это неизвестно СБУ, Службе внешней разведки Украины, притом, что сегодня СБУ массово составляет протоколы на членов правительства, замминистров, которые по частным делам выезжали заграницу", - возмутился Москаль.

В сообщении он также указал, что на его обращение в СБУ по поводу инцидента в "Гштааде", ему ответили, что в службе "любая информация по этому поводу отсутствует".

"По этому поводу в установленном законодательством порядке материалы от дипломатических учреждений нашего государства за границей, заявления непосредственно от главы секретариата президента и других граждан Украины в СБУ не поступали", - заявили в ведомстве.

Соответственно законодательству, оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия за пределами Украины проводит Служба внешней разведки Украины, добавили в СБУ.

Как известно, в январе британская газета "Independent" опубликовала статью о том, что якобы президент Виктор Ющенко перед праздниками отдыхал на лыжном курорте Гштаад в арендованном частном доме, который был уничтожен огнем. Эту информацию опровергла пресс-секретарь президента.

Украинская правда