На межбанке доллар вырос

Сегодня в США празднуют День Президентов, в связи с этим торги по доллару возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись ростом котировок – 8,0400/8,1700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись – 0,2290/0,2340, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2520/10,4240. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2754/55 (пятница - 1,2912/13).

В пятницу Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения - 7,7900.