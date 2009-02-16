Тимошенко встретилась с вице-президентом Еврокомиссии

Украина и Еврокомиссия намерены подписать совместную декларацию для активизации сотрудничества в области развития малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

«Сегодняшняя наша встреча и подписание совместной декларации позволит объединить и скоординировать усилия Украины и Европейского Союза в области политики развития малых и средних предприятий, еще ускорить эту работу, придаст ей новое качество. И я думаю, что после подписания совместной декларации мы сможем более осмысленно действовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что Украина в июле 2008 года присоединилась к Европейской хартии развития средних и малых предприятий. По ее словам, украинское правительство в своей политике руководствуется принципами, изложенными в этой хартии.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что уже сейчас для малых предпринимателей создана система упрощенной процедуры налогообложения, наблюдается тенденция по дерегуляции малого и среднего бизнеса. Кроме того, по ее словам, предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, имеют доступ к бюджетной системе удешевления стоимости кредитных ресурсов.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что является сторонником закрепления за Украиной четкой европейской перспективы. «Но для того, чтобы это видение было реализовано, необходимо делать маленькие шаги. И как раз сегодня мы и делаем один из таких маленьких шагов. Он не изменит историю, но он является чрезвычайно важным для того, чтобы сблизить наши стороны, и для того, чтобы преодолеть экономический кризис, поскольку малое и среднее предпринимательство – это скелет и основа развития экономики», - сказал Г.ФЕРХОЙГЕН.