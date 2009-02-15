Журналисты разведали, кто может стать преемником Пинзеника

Следующим министром финансов может стать руководитель группы советников премьер-министра Юлии Тимошенко Виталий Гайдук.

Об этом сообщил телеканал 1+1 со ссылкой на источники в БЮТ.

По информации журналистов, Гайдук может стать министром финансов, и одновременно занять должность вице-премьера.

Как известно, ранее подал заявление об отставке министр финансов Виктор Пинзеник.

Украинская правда