Журналисты разведали, кто может стать преемником Пинзеника
20:17, 15 февраля 2009Политика
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Одновременно две должности?
Следующим министром финансов может стать руководитель группы советников премьер-министра Юлии Тимошенко Виталий Гайдук.
Об этом сообщил телеканал 1+1 со ссылкой на источники в БЮТ.
По информации журналистов, Гайдук может стать министром финансов, и одновременно занять должность вице-премьера.
Как известно, ранее подал заявление об отставке министр финансов Виктор Пинзеник.
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