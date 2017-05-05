Четыре страны присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против Российской Федерации, введенных в связи с ее агрессией против Украины.

Читайте такжеЕС продлит санкции против России, если Ле Пен не победит на выборах – Reuters

Об этом говорится в декларации Высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени ЕС о присоединении некоторых третьих стран к ограничительным мерам в связи с действиями, которые причиняют вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Она напомнила, что 13 марта 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении санкций против 150 человек и 37 организаций до 15 сентября этого года из-за угрозы территориальной целостности Украины. Указанные меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны - члены ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страны Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)", - говорится в сообщении.

В декларации сказано, что эти четыре страны обязались согласовывать свою национальную политику с решением Совета ЕС.

В свою очередь в Евросоюзе принимают к сведению это решение и приветствуют его.