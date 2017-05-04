Штраф или отстранение: организаторы Евровидения допускают введение санкций против России и Украины

В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса. Об этом сказал председатель оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет Heute.

По его словам, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции», - сказал Фрайлинг.

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Однако, еще одним нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты.

"Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования, к отстранению от участия в конкурсе на срок до трех лет", - сказал он.

Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное сообщение будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Согласно сообщению, официальный ретранслятор на территории РФ - "Первый канал" - отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу России, которая могли бы беспрепятственно въехать в Украину.