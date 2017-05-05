В российском МИД огрызнулись на решение Совета Европы по Крыму

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по Крыму. В российском внешнеполитическом ведомстве отказались его выполнять, говорится в заявлении на его сайте.

В РФ заявили, что готовят новые шаги, касающиеся деятельности Совета Европы: "Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ".

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При этом в МИД РФ заявили, что Россия не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и "не считает правомерным его использование украинской стороной".

"Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека в Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - заявили в российском МИД.

Как сообщал УНИАН ранее, Комитет министров Совета Европы требует от Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и позволить его лидерам посещать оккупированный Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Комитет Министров Совета Европы призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.