В российском МИД огрызнулись на решение Совета Европы по Крыму
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по Крыму.
Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по Крыму. В российском внешнеполитическом ведомстве отказались его выполнять, говорится в заявлении на его сайте.
В РФ заявили, что готовят новые шаги, касающиеся деятельности Совета Европы: "Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ".
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При этом в МИД РФ заявили, что Россия не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и "не считает правомерным его использование украинской стороной".
"Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека в Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - заявили в российском МИД.
Как сообщал УНИАН ранее, Комитет министров Совета Европы требует от Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и позволить его лидерам посещать оккупированный Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Комитет Министров Совета Европы призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.