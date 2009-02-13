Черновецкий вывел «любимых бабушек» на Крещатик

Движение транспорта по центральной улице столицы сегодня утром перекрыли пикетчики, которые пришли под стены мэрии в защиту Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, только что начался митинг с прямой трансляцией на ТРК «Киев».

Предусматривается, что в течение двух часов представители руководства города будут информировать киевлян, которые собрались возле мэрии, а также телезрителей о том, какая политика проводится в Киеве, чтобы прояснить ситуацию в городе.

Люди возле мэрии держат флаги Блока Леонида Черновецкого. Также размещены плакаты с надписями: «Мы верим Черновецкому», «Коррупция для Черновецкого – беда. Он победит ее навсегда».

Бабушки в первых рядах скандируют: «Наш мэр – Черновецкий!»

К пикетчикам вышел лично Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. В заключение своей речи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ запел "Любимая моя...", объяснив киевлянам, что эту песню он пел жене, когда еще только ухаживал к ней. Алина АЙВАЗОВА стояла рядом с мужем . Мэр заодно пожаловался, что у него температура. На установленной возле мэрии трибуне присутствовали его первые заместители, в частности, Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ, Евгений ЧЕРВОНЕНКО и другие представители мэрии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 февраля, мэрию пикетировали около 10 тыс. киевлян, требуя отменить ряд решений. В частности, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сохранить столичную бесплатную медицину.

Оппозиционные депутаты Киевского городского совета на вчерашнем заседании поздним вечером отстранили секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО от ведения заседания и отменили ряд решений Киевсовета по требованию митингующих.

В частности, было отменено повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения; решение по размещению МАФов и системы предоставления разрешений на их установку; решение, касающееся условий перевозки пассажиров частными перевозчиками, а также решение о создании Киевского патологоанатомического бюро.

Все соответствующие решения принимались 61 или 62 голосами.