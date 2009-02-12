Оппозиционные депутаты Киевсовета отменили повышение тарифов на ЖКУ

Депутаты оппозиционных фракций Киевсовета, в частности Блока Кличко, БЮТ и при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов отменили повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня вечером проголосовали 62 депутата.

Также депутаты отменили ряд других решений Киевсовета по требованию митингующих. Все соответствующие решения принимались 61 или 62 голосами.

В частности, отменено решение о размещении МАФ и системе выдачи разрешений на их установку; решение Киеврады об условиях перевозки пассажиров частными перевозчиками, а также решение о создании Киевского паталогоанатомического бюро.

Кроме того, депутаты решили, что сегодня не будут обсуждать проект бюджета столицы на текущий год, поскольку все указанные отмененные решения связаны с показателями бюджета, и должны быть отражены в его проекте. Учитывая это, депутаты назначили слушание доклада по бюджету и его обсуждение на следующее запланированное заседание Киевсовета 26 февраля. Соответствующие комиссии Киевсовета и КГГА внесут в проект бюджета все необходимы поправки.

Также на 26 февраля перенесено рассмотрение остальных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.

Назначенный на сегодняшнем заседании председательствующий Алексей РЕЗНИКОВ отметил, что все только что принятые решения по регламенту должны быть подписаны городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. Председатель отметил, что все документы по принятым только что решениям будут переданы Л.Черновецкому, в частности, и с подписями депутатов, чтобы не возникало сомнений в необходимом количестве голосов в их поддержку.

Представители инициативных групп киевлян, которые пикетировали сегодня мэрию, по завершению голосований депутатов скандировали: “Спасибо!” “Молодцы!”

Также присутствующие в зале депутаты проголосовали за закрытие сегодняшнего заседания Киевсовета. До конца заседания света в зале так и не было.