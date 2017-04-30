Сегодня жители 47 общин из 19 областей избирают своих председателей - Зубко

Жители 47 объединенных территориальных громад, расположенных на территории 19 областей Украины, сегодня избирают председателей своих громад.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных громад! Жители громад из 19 областей избирают своих председателей... Верю, что люди изберут настоящих лидеров преобразований. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха», - говорится в сообщении.

Также, по мнению Зубко, проведя такие выборы, люди получат возможность изменить свою жизнь и жизнь своей громады.

«Действенная, экономически активная громада – шанс на лучшую жизнь для каждого ее жителя. Сегодня ОТГ демонстрируют развитие и рост. Следовательно, и новосозданные 47 ОТГ имеют все основания рассчитывать на успех», - заявил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря прошлого года первые выборы прошли в 41 объединенной территориальной громаде. Также 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах.

11 марта 2017 года стартовал избирательный процесс еще в упомянутых 47 объединенных территориальных громадах.