Сегодня стартует избирательный процесс в территориальных громадах 19 областей

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня стартует избирательный процесс в 47 ОТГ из 19 областей. Выборы состоятся 30 апреля. Уверен, общины выберут настоящих лидеров, которые, имея доверие людей, откроют своим общинам второе дыхание», - написал Зубко.

Вице-премьер уверяет, что децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям - новое качество жизни. «Это возможности для инициативных и неравнодушных управленческих команд на местах. Мяч - на поле общин. И поэтому эти очередные 47 общин имеют все основания стать успешными», - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря прошлого года первые выборы прошли в 41 объединенной территориальной громаде. Также 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах.