Скрипка прокомментировал скандал вокруг его фразы о "гетто" для русскоязычных

Лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что скандал вокруг его высказываний о "гетто" для неукраиноязычных придумали и срежиссировали люди, которые в очередной раз "хотели расколоть наше общество".

"Люди, которые придумали и срежиссировали этот скандал хотели в очередной раз расколоть наше общество. Но оказалось, эта дискуссия была необходима Украине. Об этом свидетельствует безумная ее огласка. Она позволила мне лично и миллионам украинцев почувствовать себя частью украинского мира", - рассказал артист в интервью Liga.net.

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Скрипка отмечает, что наше государство должно предоставить украинцам больше возможностей освоить родной язык.

"Но если часть граждан не способна его выучить, то они сами себя обрекают на асоциальную перспективу. К большому сожалению, я стал мишенью мощного пропагандистского оружия соседнего государства, которое также успешно использовало нашу пятую колонну", - заявил певец.

Как сообщал УНИАН, украинский музыкант Олег Скрипка прокомментировал скандал вокруг его интервью накануне, где он заявил о том, что нужно создать "гетто" для тех, кто неспособен выучить украинский язык.

Он заявил, что "жонглеры" словами и "патологоанатомы" смысла выдернули и препарировали слово "гетто". На самом деле, по словам Скрипки, именно русские создали привилегированные условия для развития своего языка.

"Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского", - отметил музыкант.