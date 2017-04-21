Скрипка объяснил свои слова о "гетто" для русскоязычных

Украинский музыкант Олег Скрипка прокомментировал скандал относительно его интервью накануне, где он заявил о том, что нужно создать гетто для тех, кто неспособен выучить украинский язык. Свой ответ музыкант опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что это является его официальным комментарием.

В частности, Скрипка заявил, что на самом деле украиноязычные граждане живут в своем «маленьком бесправном гетто».

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«Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, Интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свои жизни на востоке страны за право быть украинцем», - написал он.

Также музыкант отметил, что его возмущает ситуация, когда в Украине «заставляют любить "русский мир" больше, чем украинский».

«Поэтому мое высказывание, с которого жонглеры словами и по содержанию "патологоанатомы" выдернули и препарировали слово "гетто", довольно однозначное. На самом деле, именно русские создали привилегированные условия для развития своего языка», - написал музыкант, добавив, «Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского языка».

Как сообщал УНИАН ранее, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время школы журналистики дал интервью. В нем он рассказал, что хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде.

Он считает, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право "искать работу в других краях".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - добавил Скрипка.