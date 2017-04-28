Меркель встретится с Путиным в Сочи - Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в следующий вторник, 2 мая.

Они будут готовиться к саммиту G20 и обсудят геополитические конфликты в Сирии и Украине, заявил Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.

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"Визит будет подготовкой к саммиту G20", - сказал представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, добавив, что Меркель и Путин дадут пресс-конференцию между двумя раундами встреч в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и лидером России Владимиром Путиным.