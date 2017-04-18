Лидеры "нормандской четверки" по телефону обсудили обмен заложников по принципу "всех на всех"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в Нормандском формате с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Лидеры стран Нормандского формата подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в частности, что касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано во время заседания Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима. Лидеры призвали активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех». Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках Нормандского формата и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля дипломатические советники лидеров стран «нормандского формата» провели встречу в Минске.

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Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках «нормандского формата» с целью согласования «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей.

Также во время встречи отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Донбассе и предоставления беспрепятственного доступа ко всем оккупированных территорий.