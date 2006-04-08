Ющенко рассмотрит кандидатуру нового премьера...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет готов рассмотреть кандидатуры на руководящие должности в исполнительной власти в Украине только после определения программы деятельности будущей парламентской коалиции, а также четкого графика ее реализации.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

“Победители парламентских выборов должны в совершенстве отработать коалиционное соглашение и предложить его обществу. И только после определения принципов и программы деятельности коалиции и четкого графика ее реализации предложить Президенту тех руководителей исполнительной власти, которые способны эту программу выполнить”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что страна может динамически развиваться лишь тогда, когда Президент, парламент, правительство будут работать согласованно, когда в парламенте будет работать “мощное и стабильное большинство и патриотическая оппозиция”, а также – “когда политики будут мыслить категориями национальных интересов, а не узкопартийных или своекористных дел, будут болеть за страну, а не за свое место во власти”.