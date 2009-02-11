Литвин об Украине, чужом опыте, Европе, газе и выборах Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в рамках рабочего визита в город Брюссель принял участие в совместном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента и делегации Европарламента по связям с Украиной Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В своем выступлении В.ЛИТВИН подчеркнул исключительную роль украинского парламента в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Украине. «Именно сегодня голос парламента должен быть максимально услышан украинским обществом и именно парламент должен взять на себя абсолютную ответственность за прогнозируемое развитие Украины», - заявил он.

«Вместе с тем, когда мы говорим о некоторых проявлениях политического соперничества в Украине, которые отразились на действиях нашего государства в сфере внешней политики, нам нужно осмыслить, какие процессы переживала и переживает Украина», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, с 1991 года Украина «выполняет две чрезвычайно сложных, но взаимосвязанных задачи: с одной стороны, это демонтаж бывшей советской системы, а с другой – построение фундамента строительства новой системы организации жизни».

«К величайшему сожалению, действия, которые направлялись на выполнение второй задачи, скорее были направлены на то, чтобы позаимствовать европейский и мировой опыт, и без осмысления навязать этот опыт Украине, - подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины. - К тому же к этому нас поощряли наши коллеги и друзья и из-за пределов Украины. Но собственный опыт, собственные традиции не были достаточно осмыслены». «К тому же прибавлялась украинская традиция острого политического соперничества», - сказал он.

Главной задачей украинского парламента В.ЛИТВИН видит «заставить украинскую власть, весь украинский политикум жить по принципам, определенным Конституцией Украины, обеспечивать неуклонное ее соблюдение, обеспечить прогнозируемость и постоянство развития страны как минимум до января 2010 года, когда должны состояться президентские выборы». «Я исхожу из необходимости четко договориться в Украине о том, что президентские выборы состоятся в определенные Конституцией сроки, чтобы они были прозрачными и демократическими», - подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

«Вместе с тем, считаю, что нельзя разочарование в политиках переносить на разочарованию в украинском народе», – сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к европарламентариям.

В.ЛИТВИН в очередной раз отметил, что «европейскому сообществу нужно дать украинскому народу четкий позитивный сигнал принятием Соглашения об ассоциации». «Против такого подхода в Украине не выступает ни одна политическая сила, которая представлена в парламенте, - подчеркнул он. - Мы рассматриваем "Восточное партнерство" как «добавленную стоимость» к тем усилиям, которые уже осуществляются Украиной совместно с европейскими институтами».

В своем выступлении В.ЛИТВИН уделил внимание вопросам энергетической безопасности в Европе. По его словам, европейское сообщество почувствовало на примере последнего конфликта в украинско-российских отношениях, что стабильность и предсказуемость в Европе зависит от стабильности и предсказуемости в Украине. «Украина, Россия и Европа должны согласовать совместную политику, касающуюся сотрудничества в газовой сфере», - отметил В.ЛИТВИН.

Завершая выступление, В.ЛИТВИН заявил, что он не является сторонником, чтобы «мы наши внутренние проблемы выносили на весь мир». «Было бы очень хорошо, чтобы мы в Украине сделали все возможное, чтобы выходить с единой, четкой, понятной позицией, которая была бы положительно воспринята Европой и миром в целом», - сказал он.

Председатель Верховной Рады Украины ответил на многочисленные вопросы европейских коллег, которые, в частности, касались прозрачности отношений в газовой сфере, инициатив по совершенствованию энергетической безопасности, перспектив развития газотранспортной системы.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что Украина не будет рассматриваться европейским содружеством только в разрезе газовых проблем. «Наши отношения намного шире», - заявил он.