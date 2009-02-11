Ющенко поручил доставить моряков "Фаины" в Украину
22:39, 11 февраля 2009Политика
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В Кению полетели разведчики и чиновники
Украинская делегация в составе представителей Секретариата Президента Украины и Службы внешней разведки прибыла в Момбасу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на информацию пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ.
В Момбасе делегацию встретил заместитель министра обороны Кении. Он поблагодарил украинскую сторону за успешное завершение операции.
Как сообщалось, Президент возложил ответственность за доставку экипажа «Фаины» домой на Службу внешней разведки и Секретариат.
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