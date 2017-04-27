Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских мемориальных объектов в Украине

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Института.

«В течение последних двух лет Институт работал над созданием механизмов узаконивания польских памятников и памятных знаков, установленных в Украине без каких-либо согласований с центральными или местными органами власти в период с 1991 по 2017 гг. Мы стремились достичь взаимопонимания с польской стороной в вопросе сохранения мест памяти обоих народов: Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий вместе с Советом охраны памяти борьбы и мученичества обсуждались конкретные шаги по решению проблемы. Зато отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины», – заявили в Институте.

Следовательно, как отмечается в заявлении, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг., остаются нелегальными.

Также Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройству польских мест памяти в Украине.

Институт обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже имеющихся.

«Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным от 2014 г. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польская власть не восстанавливает уничтоженных памятников. Одновременно за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинские власти в кратчайшие сроки восстанавливали мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела», – подчеркнули в Институте.