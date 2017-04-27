Прокуратура начала расследование насчет торговли с оккупированным Крымом компаниями "Пежо" и "Ашан"

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование относительно торговли с временно оккупированным Крымом компаниями «Пежо» и «Ашан».

Как сообщается на сайте прокуратуры АРК, ведомство получило обращение народного депутата Украины Алексея Гончаренко относительно проверки фактов, изложенных в одном из интернет-изданий, о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно Peugeot и «Ашан», информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова Крым.

«По результатам рассмотрения обращения прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)», - отметили в прокуратуре.

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При этом отмечается, что в ходе досудебного расследования следствие установит законность поставок товаров на территорию Автономной Республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства в части соблюдения порядка въезда и выезда, и в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.

«Также будут направлены запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса об информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова», - сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что материалы уголовного производства, в соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.